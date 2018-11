Jongen (19) zwaargewond na vechtpartij bij skatebaan in Nieuw-Vennep

NIEUW-VENNEP - Bij een vechtpartij in een groep jongeren in Nieuw-Vennep is afgelopen zaterdag een 19-jarige jongeman uit Hillegom ernstig toegetakeld. De politie is op zoek naar getuigen.

De ruzie begon op zaterdag 3 november rond 23.00 uur op de skatebaan aan de Fandango en verplaatste zich later naar de Tango. Wat de aanleiding voor de ruzie was, is niet duidelijk. Bij de ruzie was een grote groep jongeren betrokken.

Het 19-jarige slachtoffer van de ruzie is door de politie uiteindelijk zwaargewond op de grond gevonden bij de Rijnpoort. De Hillegommer ligt volgens de politie nog altijd in het ziekenhuis. Zijn toestand is wel stabiel. De politie is op zoek naar getuigen van de ruzie en vechtpartij.

Tips?

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000.



