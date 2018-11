Wereldberoemde pianorestaurateur verhuist naar Enkhuizen

ENKHUIZEN - De wereldberoemde pianorestaurateur Frits Janmaat verhuist van Amsterdam naar Enkhuizen. Vandaag kreeg hij de sleutel van zijn aangekochte pand in de Westerstraat. Janmaat is een begrip op het gebied van Erard-vleugels, de Ferrari onder de piano's.

Liszt, Wagner, Verdi, Chophin: alle grote componisten uit de negentiende en het begin van de twintigste eeuw hadden een 'Erard' staan. Janmaat kent de instrumenten als geen ander: in zijn atelier aan de Amsterdamse Keizersgracht restaureerde hij bijna veertig jaar 'Erards' uit die tijd.

De vleugels die hij onder handen heeft genomen, zijn tussen de 10.000 en 60.000 euro waard en staan over de hele wereld. "In Amerika, Japan, het Franse museum Berlioz", noemt hij een paar plaatsen. "Maar ook bij conservatoria in Peking en Florence bijvoorbeeld."



'Enkhuizen? Vrienden begrepen het niet'

De stap van Amsterdam naar Enkhuizen zou opmerkelijk genoemd kunnen worden, zeker voor een man met een metier als het zijne. "Vrienden begrepen het ook niet toen ik het vertelde. Maar ik ken Enkhuizen al langer, en toen ik mijn pand had verkocht dacht ik opeens dat ik daar naartoe wilde. Het is een prachtige stad. En toen ik dit pand zag, wist ik gelijk dat dit het moest worden. Binnen drie dagen was het geregeld."

Na een bezoek aan de notaris en een laatste inspectie kreeg Janmaat vandaag de sleutels van de makelaar. Hij heeft grootste plannen met het monumentale pand, waar eerder nog een fietsenwinkel zat. "Boven ga ik wonen, en beneden maak ik een klassieke ruimte. Daar komen 25 piano's te staan, en achterin kan ik aan de slag in de werkplaats."



Hersenbloeding bedreigde zijn werk

In maart of april moet de verbouwing klaar zijn, en moet hij ook weer volledig zijn hersteld van een hersenbloeding. "Dat gebeurde bijna een jaar geleden. Ik voelde wat knappen in m'n hoofd en een paar uur later was ik links helemaal verlamd. Normaal kan ik bij ieder veertje voelen of die 0,5 of 0,65 millimeter is, maar in januari kon ik nog geen eens een beker vasthouden. Gelukkig komt het weer goed, ik voel ook dat het steeds beter gaat en ik weer volledig aan het werk kan."

Nu Janmaat in Enkhuizen woont, wil hij daar ook graag concerten organiseren. "Want er zijn genoeg musici die dat willen." Of hij aan het rustige zal wennen? "Ik zal het in ieder geval niet onrustiger maken", besluit hij.