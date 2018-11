Hilversums buurtcentrum anderhalf jaar na brand weer geopend

HILVERSUM - Het Hilversumse buurtcentrum de Kleine Lelie gaat anderhalf jaar na de vernietigende brand weer open. Wethouder Arno Scheepers opent vanmiddag het nieuwe pand. Het gebouw brandde in maart vorig jaar grotendeels af.

De brand ontstond destijds in de naschoolse opvang en breidde zich uit naar het buurtcentrum. Het pand was door de brand zo zwaar beschadigd dat het niet meer was te redden. De brandweer sloot brandstichting toentertijd niet uit.

Lees ook: Buurtcentrum Hilversum brandt af: "Veel mensen willen ons helpen"

Er is een tijdelijke locatie van wijkcentrum de Kleine Lelie gekomen in de wijk Hilversum Zuid. Wethouder Arno Scheepers, die het nieuwe buurthuis opent, is blij dat het is herbouwd: "Bewoners misten na de brand in De Lelie een fysieke plek om samen te komen en deel te nemen aan activiteiten. Die plek is er nu gelukkig weer."

Ingericht door vrijwilligers

Organisaties als Versa Welzijn, MEE, de politie, Jeugd en Gezin, de gemeente en diverse thuiszorgorganisaties zijn wekelijks aanwezig in de Kleine Lelie en houden daar een inloopspreekuur. Daarnaast zijn er elke week ook activiteiten voor buurtbewoners. Vrijwilligers hebben de meubels verzameld voor de nieuwe inrichting en hebben de Kleine Lelie ingericht. Scheepers: "Deze plek heeft echt een hoge gunfactor. Het is een mooi moment om samen te vieren dat het buurtcentrum een nieuwe plek heeft. Dat is goed voor de buurt en dat verdienen al die vrijwilligers."

NH Nieuws maakte vorig jaar een reportage toen het buurtcentrum was afgebrand: