Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zo ziet de schade aan het raadhuis in Halfweg er uit Foto: NH Nieuws

HAARLEMMERMEER - Halverwege september werden de medewerkers van het raadhuis in Halfweg opgeschrikt toen bleek dat er sprake was van instortingsgevaar. De fundering van het raadhuis was plotseling beschadigd en de gevel kwam bol te staan.

Een berg granulaat is de boosdoener van de schade. Dichtbij het raadhuis zijn werkzaamheden voor outletcenter Sugarcity. Met het granulaat wordt de grond op het Sugarcity-terrein opgehoogd. Door het enorme gewicht van de de berg grond, zou de grond zijn verschoven waardoor de fundering is beschadigd. In de video is goed te zien hoe bol de achtergevel van het raadhuis staat.



Tekst gaat verder onder de video

Lees ook: Schade raadhuis Halfweg veroorzaakt door berg grond Voorlopig is het raadhuis nog steeds verboden terrein. De gemeente zegt er alles aan te doen om het pand weer zo snel mogelijk in gebruik te kunnen nemen. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003