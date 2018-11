Deel dit artikel:













Eerste Hannie Schaft-herdenking zonder Freddie Oversteegen Foto: ANP Foto: NH Nieuws

HAARLEM - Verzetsheldin Hannie Schaft wordt elke 25 november herdacht in Overveen en Haarlem. Dit jaar is het voor het eerst zonder haar verzetscollega Freddie Oversteegen die in september overleed.

Met de ook overleden Truus Oversteegen, zus van Freddie, maakte het duo deel uit van het Haarlemse verzet in de Tweede Wereldoorlog. Ze hebben hun leven op het spel gezet bij onder meer het liquideren van Nederlandse verraders. Ze maakten deel uit van de Raad van Verzet. Lees ook: Verzetsvrouw Freddie Oversteegen overleden De op 5 september overleden Freddie Oversteegen zat in het bestuur van de Nationale Hannie Schaft Stichting. Op herdenkingen kwam ze altijd opdagen. Volgens de stichting heeft Oversteegen internationale aandacht gekregen de afgelopen maand. "Een welverdiend eerbetoon, wereldwijd." De jaarlijkse Hannie Schaft-lezing tijdens de herdenking in de Groenmarktkerk in Haarlem wordt in dit jaar van het Verzet uitgesproken door voormalig staatssecretaris Jacques Wallage. De lezing begint om één uur 's middags en is op 25 november.