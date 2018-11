Gezocht: man pint met gestolen pinpas van 90-jarige vrouw uit Purmerend

PURMEREND - De politie in Purmerend is op zoek naar een man die met een gestolen pinpas van een 90-jarige vrouw geld heeft opgenomen.

De man heeft op maandag 10 september rond 14.15 uur geld gepind bij een automaat aan de Burgemeester D. Kooimanweg.

Vermoedelijk heeft hij de betaalpas eerder op de dag gestolen, want de 90-jarige vrouw had eerder op de middag nog haar pinpas gebruikt op het Leeuwerikplein.

Hoeveel geld er is opgenomen, is niet bekend.

Tips?

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000.



