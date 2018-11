Deel dit artikel:













Amsterdamse investeringmaatschappij koopt juweliersketen Lucardi Foto: Lucardi

AMSTERDAM - De Amsterdamse investeringsmaatschappij Mentha Capital neemt een meerderheidsbelang in juweliersketen Lucardi. Lucardi heeft meer dan honderd juwelierszaken in Nederland, waaronder een groot aantal in de Metropoolregio Amsterdam.

Het juweliersbedrijf is in 1985 opgericht en is naar eigen zeggen uitgegroeid tot de grootste juweliersketen van Nederland. Het bedrijf heeft een grote collectie van gouden en zilveren juwelen, horloges en accessoires tegen betaalbare prijzen. Met de nieuwe aandeelhouder hoopt Lucardi meer winkels te kunnen openen en ook online te groeien. Theo Koomen, directeur bij Lucardi: "Sinds afgelopen jaar proberen we dertig nieuwe winkels te openen omdat we nog steeds ruimte zien om te groeien in Nederland. Wij denken dat Mentha ons kan helpen deze plannen te realiseren." In totaal werken zo'n vijfhonderd mensen bij de keten.