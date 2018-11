Gemeente kan nog niets zeggen over zorgen erfgoedvereniging

MUIDEN - De gemeente Gooise Meren wil nog geen uitspraken doen of de panden op de Schoutenwerf in Muiden gemeentelijke monumenten worden. "We gaan de aanvraag van Bond Heemschut bestuderen en indien nodig voorleggen aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed", zo antwoordt de gemeente op vragen van NH Nieuws.

Deze commissie adviseert het college of een gebouw wel of niet de monumentenstatus zou moeten krijgen. Erfgoedvereniging Bond Heemschut stuurde maandag een brief naar de gemeente over de Schoutenwerf. Ze maakt zich zorgen dat de voormalige scheepswerf met de uitvoering van de nieuwbouwplannen onherkenbaar verandert.

Lees ook: Erfgoedvereniging maakt zich zorgen over toekomst scheepswerf Muiden

De vereniging is volgens de gemeente ruim op tijd met het indienen van bezwaren: "De bouwplannen bevinden zich in de vooroverlegfase. Er is nog geen aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend en er is geen openbare procedure is gestart." De gemeente houdt bij de beoordeling van de in te dienen nieuwbouwplannen naar eigen zeggen vast aan de wetten en regels, het beleid en "in het bijzonder het vastgestelde bestemmingsplan".