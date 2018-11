Persoon bekneld bij ongeluk met trekker in weiland in Callantsoog

CALLANTSOOG - Bij een ongeval met een trekker en een landbouwmachine in een weiland in Callantsoog is een persoon bekneld geraakt. Twee ambulances, drie brandweerwagens en een traumahelikopter zijn aanwezig om hulp te verlenen.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio is het niet duidelijk wat er precies is voorgevallen. Wel is duidelijk dat de trekker half in de sloot is gereden en dat de persoon in een landbouwmachine achter de trekker bekneld is geraakt.

De brandweer heeft het slachtoffer inmiddels bevrijd. Over zijn of haar toestand is nog niks bekend.