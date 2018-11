Deel dit artikel:













Man bekneld bij ongeluk met trekker in weiland Callantsoog Foto: GLOCALmedia Foto: GLOCALmedia Foto: GLOCALmedia Foto: Google Streetview

CALLANTSOOG - Bij een ongeval met een trekker en een landbouwmachine in een weiland in Callantsoog is een man (ergens in de 30) bekneld geraakt. Het slachtoffer is er slecht aan toe. Omstanders zijn "flink ontdaan" door het ongeluk.

Volgens een collega was de man bezig geweest met tulpenbollen. "Hij probeerde net een nieuw systeem uit. De trekker reed 'zelfstandig' via een GPS en mijn collega werkte via de landbouwmachine erachter. Af en toe moet je dan uitstappen om de bollen op de juiste plek te leggen, en ergens in dat proces is het misgegaan." Het slachtoffer raakte met zijn arm bekneld in de transportband van de landbouwmachine. Hij zou zeer ernstig gewond zijn geraakt. De collega laat aan NH Nieuws weten dat het "heel onwerkelijk" is. "Ik heb vanochtend nog koffie met hem gedronken." De twee ambulances, drie brandweerwagens en een traumahelikopter zijn inmiddels weer retour. 💬 Whatsapp ons!

