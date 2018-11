Deel dit artikel:













Man (27) overleden bij ongeluk met trekker in weiland Callantsoog Foto: GLOCALmedia Foto: GLOCALmedia Foto: GLOCALmedia Foto: Google Streetview

CALLANTSOOG - Bij een ongeval met een trekker en een landbouwmachine in een weiland in Callantsoog is een 27-jarige man omgekomen. Hij raakte bekneld en is bezweken aan zijn verwondingen. Omstanders zijn "flink ontdaan" door het ongeluk.

Het slachtoffer kwam met zijn arm vast te zitten in de transportband van de landbouwmachine en raakte dusdanig gewond dat hij het niet heeft overleefd. Een collega laat aan NH Nieuws weten dat het "heel onwerkelijk" is. "Ik heb vanochtend nog koffie met hem gedronken." 💬 Whatsapp ons!

