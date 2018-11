Enorme stijging aantal klachten over openbaar vervoer in Haarlem en de IJmond

HAARLEM - De provincie heeft vorig jaar fors meer klachten ontvangen over het openbaar vervoer in Haarlem en de IJmond. Het aantal klachten steeg ten opzichte van 2016 met maar liefst 32 procent tot bijna 2.000.

Dat blijkt uit het jaarverslag over het openbaar vervoer in Noord-Holland in 2017. Hierin staat dat te veel bussen van vervoerder Connexxion te laat kwamen of zelfs uitvielen. Vooral passagiers op de lijnen 2, 3, 73 en 80 hadden het te verduren.

Zo kwam 15,6 procent van de bussen niet op tijd bij belangrijkste bushaltes. Hiermee overschreed Connexxion de gestelde norm van maximaal 15 procent vetraagde ritten. Ook kwamen te veel bussen überhaupt niet opdagen: 0,24 procent.

Tevreden

Volgens de provincie zijn de klachten vooral toe te schrijven aan wegwerkzaamheden aan de Parklaan in Haarlem. Passagiers van lijn 80 hadden vooral problemen door de toegenomen verkeersdrukte in Amsterdam.

Reizigers waren overigens over het algemeen tevreden met het openbaar vervoer in 2017. Gemiddeld gaven passagiers het ov in de regio Haarlem-IJmond een 7.7.