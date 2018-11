Ontbijten met Waardse burgemeester: "Aardbei-en-bietjes-spread? Oh, lekker"

HEERHUGOWAARD - Leerlingen van de Heerhugowaardse daltonschool 'De Kleine en Grote Beer' hebben een bijzondere ochtend achter de rug. Zij mochten ontbijten met burgemeester Bert Blase, die de kinderen had uitgenodigd in het gemeentehuis.

In totaal schoven vanochtend 24 kinderen - uit elke groep een paar - aan voor het ontbijt met de burgemeester, dat bewust in de week van het Nationaal Schoolontbijt (5-9 november) was gepland. Om de plekken aan tafel was geloot, maar ook klasgenoten van de geluksvogels kwamen niets tekort: zij kregen op school een ontbijt voorgeschoteld.

Op het gemeentehuis konden kinderen kiezen uit een bruine boterham met onder meer kaas of jam en yoghurt met muesli. Burgemeester Blase trof nog iets anders aan op tafel: "Aardbei-en-bietjes-spread", klonk het enigszins verbaasd uit zijn mond. Met een "Oh, lekker", zette hij het potje gezonde broodspread toch weer weg.

Nadat iedereen was uitgegeten en er bij twee kinderen een melktand was uitgevallen, legde burgemeester Blase nog een en ander uit over de gebruikelijke activiteiten in de raadszaal. Ook mochten de jonge Heerhugowaarders hun burgemeester het hemd van het lijf vragen. Het was een geslaagde ochtend, aldus mediapartner Heerhugowaard Centraal.