Kinderen ontbijten met burgemeester in gemeentehuis Wijdemeren

LOOSDRECHT - Om aandacht te schenken aan het Nationaal Schoolontbijt, zaten vanochtend basisschoolkinderen aan de ontbijttafel in het gemeentehuis. Leerlingen uit groep 4 van basisschool Curtevenne in Kortenhoef kregen de unieke gelegenheid om te ontbijten met de burgemeester. Dat vonden ze stiekem erg spannend.

In hun pyjama's en onesies togen de kinderen naar het gemeentehuis in Loosdrecht. Schuchter namen ze een plekje in aan de tafel, maar toen burgemeester Freek Ossel erbij kwam zitten leken ze zich meer op hun gemak te voelen.

De kinderen gaven de burgemeester een cadeau als bedankje voor het ontbijt en andersom doneerde hij ook een bedrag aan het goede doel van dit jaar. Benieuwd wat het was? Bekijk dan de reportage van NH Gooi hieronder.