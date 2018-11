Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Flinke operatie in Weesp: afgebrande kerk krijgt torenspits terug Foto: NH Nieuws / HFV Photo Services

WEESP - Met uiterste precisie wordt morgen de nieuwe torenspits weer op de Laurentiuskerk in Weesp gehesen. Een enorme hijsklus, want het gevaarte is 25 meter hoog en weegt 24 ton. De straten en huizen rondom de kerk worden daarom ook hermetisch afgesloten.

Met gezonde spanning en met vertrouwen in een goede afloop kijkt projectleider Marcel Rijnhart uit naar morgen. Alles is driedubbel gecheckt. "Ik zou niet weten waar het nog mis zou moeten gaan." Huizen geëvacueerd

Ongeveer tien huizen worden geëvacueerd. "Mochten ze dat willen, kunnen ze terecht in het hotel Hart van Weesp", vertelt Rijnhart. "Verder is de Herengracht, Kerklaan en Blomstraat afgezet." Lees ook: Felle brand verwoest toren Sint-Laurentiuskerk Weesp Het toestromende publiek wordt op afstand gehouden en kan vanaf de overkant van het water het hijsen volgen. Als de spits er dan eenmaal op zit en is vastgemaakt, gaan de burgemeester en oud-parochiebestuurder Gerard Tijssen omhoog om het koperen windhaantje er weer op te zetten. NH Nieuws maakte onderstaande reportage over de laatste voorbereidingen voor het terugplaatsen van de torenspits:

Livestream

NH Nieuws is morgen van 11.00 uur tot en met 12.30 uur live bij de terugplaatsing van de torenspits. Dat is te volgen via onze site, app en op televisie.