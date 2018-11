DUWO start pilot met waterstof op campus Amstelveen

AMSTELVEEN - DUWO gaat waterstof inzetten om aardgas te vervangen. Dat doet de studentenhuisvester middels een pilot op campus Uilenstede in Amstelveen.

DUWO gaat in twee complexen op Uilenstede een proef doen met waterstofgas. Daarbij wordt overigens nog niet het volledige gasverbruik van de CV-ketels vervangen door waterstofgas, maar wel bijna de helft. Die verhouding moet in de komende jaren oplopen, totdat alle aardgas is vervangen.

Waterstoffabriek

Waterstof wordt gezien als een van de mogelijke alternatieven voor aardgas. Onlangs maakten de haven van Amsterdam, Tata Steel en Nouryon bekend dat zij plannen hebben om een waterstoffabriek te bouwen op het terrein van Tata Steel in IJmuiden.

