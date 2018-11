Al 5.000 euro opgehaald voor sinterklaasactie arme kinderen in 't Gooi

HILVERSUM - Pas twee dagen geleden werd de sinterklaasactie voor arme kinderen in de regio 't Gooi opgezet, en nu al is de helft van het streefbedrag van 10.000 euro bereikt. Dat zegt Rodney Pikaar van JCI 't Gooi tegen NH Nieuws.

Voor het tweede jaar op rij houdt JCI 't Gooi de actie om ook arme kinderen in 't Gooi een onvergetelijk sinterklaasfeest te geven. Waren er vorig jaar nog 50 gezinnen die in aanmerking kwamen voor de sinterklaascadeautjes die de stichting verzorgt, nu zijn er dubbel zoveel gezinnen aangemeld.

"Maar of de armoede is toegenomen, dat durf ik niet te zeggen", aldus Rodney Pikaar van de stichting. "We hebben simpelweg meer aandacht voor het feest weten te genereren en we hebben als doel gesteld om dit jaar meer mensen te helpen."

Ook hier mensen met schulden

De regio staat niet bekend om de arme mensen. Pikaar: "Maar ook hier zijn mensen met schulden en die van de voedselbank afhankelijk zijn. Misschien juist doordat er zoveel rijken zijn, dat je er hier niet van hoort."

De stichting was er vrij snel van overtuigd dat ze zich moest inzetten voor het goede doel Sinterklaas Bestaat. En zo geschiedde: vorig jaar was het eerste feest een feit. "Ik heb met meerdere mensen gesproken die het niet breed hebben", vertelt Pikaar, "en wat je dan hoort... Al zou je maar tien mensen helpen, dan is het al mooi meegenomen."

Niet altijd even gemakkelijk

Pikaar was vorig jaar bij de eerste editie van het sinterklaasfeest dat JCI 't Gooi met hulp van de landelijk initiatiefnemer Sinterklaas Bestaat op touw had gezet. Hij was zwaar onder de indruk. "Die kinderen waren zo ontzettend blij met de cadeautjes. Rijkere kinderen zijn ook blij met hun cadeaus, maar dat is toch anders. Hier zag je sommige kinderen slepen met de zakken. Extra mooi om te zien, omdat je weet dat het gezinnen zijn die het niet altijd even gemakkelijk hebben."

De gezinnen worden aangewezen in samenwerking met organisaties als de Voedselbank, de gemeente Hilversum, stichting Youké en het Sociale plein van ondernemer Jan Boonstra.