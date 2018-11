Moeilijke loting Harms voor Grand Slam of Darts

De Noord-Hollandse Harms is de enige van de vier darters die uitkomt voor de dartsbond BDO. Wade, Brown en Webster spelen alle drie bij de PDC. De Grand Slam of Darts is het enige toernooi van het jaar waarbij er zowel spelers van de PDC (24) als van de BDO (8) meedoen. Naast Harms doen ook de Nederlanders Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld mee. Vincent van den Voort uit Purmerend ontbreekt.