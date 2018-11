Een hele operatie, maar leeuwtje Remy zit nu mooi in zijn nieuwe verblijf

ANNA PAULOWNA - Remy zit sinds vandaag in zijn nieuwe verblijf bij Stichting Leeuw in Anna Paulowna. Het leeuwtje werd vorige maand in een Utrechts weiland gevonden, waar het wilde dier was achtergelaten door een nog altijd onbekende eigenaar.

Na een aantal weken in quarantaine mocht hij dan eindelijk naar zijn nieuwe plek. Zijn verzorgers zijn al een paar dagen geleden begonnen met een zogenaamde krattraining. Dat betekent dat het leeuwtje van zijn quarantaineverblijf uit eigen beweging in een reisbench moet gaan lopen, een beetje aangespoord door wat lekkers dat daarin is klaargelegd.

"De voorbereiding is nodig", legt dierverzorgster Daphne Pels uit, "want het is toch een beestje dat je niet zomaar aan z'n reisriempje meeneemt."

Uiteindelijk verliep de hele operatie precies zoals gehoopt. Remy werkte keurig mee en zat binnen een mum van tijd in zijn bench, klaar om vervoerd te worden.

Nieuwe omgeving

Bezoekers van Landgoed Hoenderdaell zullen nog wel even geduld moeten hebben voordat ze het welpje kunnen zien. Remy zal eerst rustig aan zijn nieuwe omgeving mogen wennen. Een nieuwe omgeving met allerlei nieuwe geuren, want rondom zitten natuurlijk andere leeuwen en tijgers. Maar met een paar weken, zo is de verwachting, zal Remy lekker naar buiten mogen.