Dave Roelvink krijgt 40 uur taakstraf en zes maanden rijontzegging voor dronkemansrit

LANDSMEER - (AT5) Dave Roelvink krijgt een boete van 1.750 euro, een taakstraf van 40 uur en een rijontzegging van zes maanden. Dat heeft de rechter vanochtend besloten. De 24-jarige dj uit Landsmeer moest zich vanochtend verantwoorden voor rijden onder invloed en een forse snelheidsovertreding in augustus.

Het OM eiste eerder vanochtend een boete van 1.750 euro, 40 uur taakstraf en een jaar lang rijontzegging tegen de zanger. Volgens de rechter is Dave al eens eerder gewaarschuwd voor zijn gedrag. Hij was eerder gepakt voor rijden onder invloed. "U neemt nu wel maatregelen", zei de rechter, doelend op de cursus die Roelvink deed na zijn aanhouding. "Dat siert u. Maar uw rijdgedrag was levensgevaarlijk. Ongelooflijk ernstig. Met enkel een geldboete komt u er te makkelijk vanaf."

Er ontbreekt volgens de rechter bewijs dat de zanger liefst 180 kilometer per uur reed. Wel dat hij 40 kilometer per uur te hard reed.

Cursus

Dave Roelvink begint de zitting door gelijk spijt te betuigen. "Heel dom wat ik heb gedaan. Daar ben ik me bewust van", verklaart de dj. Volgens Dave Roelvink heeft hij zelf direct maatregelen genomen zodat dit nooit meer gaat gebeuren: "Ik heb direct een cursus gevolgd. Ik heb ook gesproken met ouders, van wie de zoon is doodgereden door een dronken bestuurder."

Afgelopen augustus werd de zoon van Dries Roelvink aangehouden nadat hij met 180 kilometer over de A10 reed. Na een achtervolging tot aan het Surinameplein wist de politie hem te pakken. Hij bleek ruim 2,5 keer de toegestane hoeveelheid alcohol had genuttigd.

Lange pauze

De rechter wilde weten waarom hij met alcohol achter het stuur is gekropen. Volgens Dave Roelvink kwam het doordat hij een lange pauze had tussen twee boekingen. Na zijn eerste optreden is hij gaan drinken. Daarna is hij thuis een broodje gaan eten, tv gaan kijken en water gaan drinken. En dacht daarna dat hij wel weer kon rijden.

De rechter zet zijn twijfels daarbij en vraagt of hij daadwerkelijk dacht sober te zijn: "Ja, ik dacht dat echt. Ontzettend dom’", reageert Roelvink.

De rechter reageert een beetje cynisch; "Misschien was u toch bezopener dan u dacht, om het maar even op zijn Amsterdams te zeggen". Roelvink reageert later: "Ik denk dat ik ook meer aan kan qua alcohol dan een andere jongen met mijn postuur."

180 km per uur

De motoragent, die Dave Roelvink, vanaf Landsmeer is gevolgd, verklaarde dat de BN"er met 180 kilometer per uur over de A10 reed en vervolgens slingerend de Coentunnel in rijdt en daar abrupt stopt. Hij zou gewuifd hebben naar de agent.

Daarna zou Roelvink door zijn gereden en op de vluchtstrook zijn gestopt. Hij zou met rode ogen en zeer agressief naar de agent zijn gestapt: "Terwijl hij tegen mij schreeuwde, rook ik de alcohol uit zijn mond. Hij pakte mij bij mijn mouw vast. Hij zei dat hij naar zijn vader moest, die onwel zou zijn en reed weg", leest de rechter voor uit de verklaring van de agent.



Bekende Nederlander

"Ik kan mij dit niet herinneren", reageert Roelvink, maar de rechter zet zijn vraagtekens daarbij. "U kunt zich niets herinneren? Dit verzint de agent toch niet?", stelt de rechter.

De rechter wil weten hoe hij zelf naar de zaak kijkt: "Het feit dat u een bekende Nederlander bent, maakt dat het voor u erger?" Roelvink: "Ik weet dat ik als een bekende Nederland een voorbeeld moet zijn."