Onana droomt: "Willen de Champions League winnen"

AMSTERDAM - Ajax kan zich vanavond bij winst op Benfica plaatsen voor de achtste finales van de Champions League. Voor André Onana is dat nog niet genoeg. De doelman uit Kameroen denkt dat hij met zijn club een gooi kan doen naar de winst van het kampioenenbal.

"We willen niet alleen overwinteren, maar gaan proberen de Champions League te winnen", zei Onana in gesprek met De Telegraaf. "We hebben grote dromen. Dat mag toch? We vormen een geweldig team en willen de uitdaging met de grote clubs aangaan. En als het niet lukt, oké. Maar laten we ervoor zorgen dat we er in elk geval alles aan hebben gedaan."

"Wie verwachtte dat wij nog geen anderhalf jaar geleden de finale van de Europa League zouden halen?", vraagt de keeper zich af. "Alleen als je jezelf heel hoge doelen stelt, kun je hoog reiken."

Benfica - Ajax begint vanavond om 21.00 uur.