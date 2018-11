Kind aan arm getrokken door onbekende man in Heiloo: onrust bij bezorgde ouders

HEILOO - De politie in Heiloo doet onderzoek naar een incident afgelopen zondag bij het Frederica's Hof, waarbij een 8-jarig kind aan zijn arm is getrokken door een onbekende man.

Op de website van de school - waar de leerling naartoe gaat - heeft de directrice een waarschuwend bericht geschreven voor de ouders van de kinderen naar aanleiding van het incident. Hierin wordt gemeld dat het kind "de bosjes ingetrokken is en dit nare incident heeft kunnen voorkomen door heel hard te schreeuwen".

De politie kan tegenover mediapartner Uitkijkpost.nl bevestigen dat er die dag een jongetje aan zijn arm was getrokken door een onbekende man. Een woordvoerder wil daar echter aan toevoegen dat het kind stond te vissen en dat is op die plek verboden. "Een andere mogelijkheid is dat de man het jongetje hierop wilde aanspreken", aldus de politie.

Ze gaan op dit moment niet uit van een zedendelict, maar onderzoeken het incident wel. De politie roept wel op alert te zijn in de buurt en hebben een signalement van de man afgegeven. Het gaat om een man tussen de 35 en 40 jaar oud en 1.70 meter lang. Hij zou bruine kleding hebben gedragen.

Bezorgde ouders

De school waar het jongetje naartoe gaat heeft maandag besloten de leerkrachten te informeren over het incident en er aandacht aan te besteden in de speciale kanjertrainingen: lessen over weerbaarheid. In eerste instantie werd er door de directie besloten de ouders niet te informeren over het incident, maar hebben dit toch gedaan nadat er onrust werd veroorzaakt in WhatsAppgroepen met bezorgde ouders.