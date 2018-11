Delen van Haarlem en Spaarndam even onbereikbaar voor nieuw asfalt

HAARLEM - Een deel van de Vondelweg in Haarlem-Noord is in de nacht van 12 op 13 november afgesloten. Er komt nieuw asfalt.

Het gaat om het gedeelte tussen het Vogelhospitaal (weg naar Spaarndam) en het Spaarne Gasthuis locatie Noord. Dit stuk zit nu vol met gaten. BAM Infra verricht de werkzaamheden tussen 21.00 uur 's avonds en 5.00 uur 's ochtends.

Omleiding

Tijdens de werkzaamheden is de Vondelweg afgesloten voor autoverkeer tussen de Van der Aartweg en de Vergierdeweg. Er wordt een omleiding ingesteld voor het autoverkeer komend vanaf het Delftplein in de richting van de Waarderpolder en komend vanaf de Spaarndamseweg in de richting van de N208.

Deze omleiding loopt over de Rijksstraatweg en de Jan Gijzenkade en wordt met borden aangegeven. Het ziekenhuis en de Van der Aartweg zijn bereikbaar vanaf het Delftplein.

BAM Infra vernieuwt in de avond van 12 november ook het asfalt op de Nieuwe Rijweg in Spaarndam-West. Deze werkzaamheden starten om 18.00 uur en duren tot 23.00 uur. Tijdens deze werkzaamheden is de Nieuwe Rijweg afgesloten voor autoverkeer. Woningen langs de Nieuwe Rijweg blijven bereikbaar voor bestemmingsverkeer vanaf Visserseinde. De weg wordt niet afgesloten voor fietsers. Het verkeer wordt begeleid door de aanwezige verkeersregelaars.

Boerhaavelaan

Een nacht later is een deel van de Boerhaavelaan in Schalkwijk aan de beurt. Delen van het asfalt worden vernieuwd en de markeringen op het kruispunt met de pas aangelegde brug worden aangepast. De werkzaamheden starten om 20.00 uur en duren tot 5.00 uur. Tijdens de werkzaamheden is de Boerhaavelaan afgesloten voor autoverkeer tussen de Amerikaweg en de Professor Eijkmanlaan.