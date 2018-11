Deel dit artikel:













Idrissi gaat in op uitnodiging Marokko, keuze nog niet gemaakt Foto: Pro Shots / Stanley Gontha

ALKMAAR - Eerder deze week werd bekend dat Oussama Idrissi in de definitieve selectie van het Marokkaanse elftal is opgenomen. De AZ-aanvaller, die tot Jong Oranje in alle Nederlandse vertegenwoordigende elftallen speelde, is blij met de keuze van de bondscoach.

"Uiteindelijk kwam er een einde aan Jong Oranje en ik heb geen oproep gehad van het echte Oranje. Nu is Marokko komen aankloppen, dat is natuurlijk mijn vaderland dus dat is heel bijzonder." Lees ook: AZ'er Oussama Idrissi opgeroepen voor Marokkaans elftal Ondanks dat de aanvaller op de uitnodiging ingaat, betekent dat niet dat hij nu definitief voor Marokko gekozen heeft. "Ik heb nog niet echt een beeld bij de selectie. Ik ga gesprekken voeren en ik kijk er erg naar uit. Later kan je altijd nog de keuze maken wat het gaat worden maar voor nu heb ik nog geen keuze gemaakt." Klik op het filmpje om het hele interview met Idrissi te bekijken.