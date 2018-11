VIDEO: Gewapende overval op tankstation in Wormerveer

WORMERVEER - Bij het programma Opsporing Verzocht van gisteravond zijn beelden getoond van een gewapende overval op een tankstation in Wormerveer. De overvaller bedreigde vorig jaar twee personeelsleden van de Esso en ging er met honderden euro's en een paar pakjes sigaretten vandoor.

De overval werd vorig jaar op 4 december rond 20.30 uur gepleegd op de Esso aan de Kerkstraat. Op de beelden is te zien hoe de overvaller, gehuld in een regenpak met capuchon en met een bedekt gezicht, vlak voor sluitingstijd het tankstation binnenloopt en zijn wapen gelijk op een medewerkster achter de kassa richt.

Hij eist dat de medewerkster de kassa openmaakt. Zij geeft hier gehoor aan en de overvaller haalt vervolgens de kassa leeg, een bedrag van enkele honderden euro's.

Pistool in rug

Daarna komt een tweede medewerkster binnenlopen, die net klaar was met het schoonmaken van de toiletten. De overvaller schrikt hiervan en loopt gelijk naar haar toe. Hij drukt zijn pistool in haar rug en dwingt haar op de grond te gaan zitten naast haar collega. Dan gaat de overvaller er snel vandoor, in de richting van de Noordsterweg.

De overvaller is een donkergetinte man van ongeveer 1.90 meter lang. De politie roept getuigen op zich te melden. Dat kan via misdaad anoniem: 0800-7000 of de tiplijn van de politie: 0800-6070.