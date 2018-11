Basketballer Royé opgenomen in ziekenhuis met hartkloppingen

AMSTERDAM - De basketballers van Apollo moeten Aron Royé nog minimaal een maand missen. De starting guard is opgenomen in het ziekenhuis met hartritmestoringen, nadat hij eind oktober terugkeerde uit Beijing voor de 3x3 World Tour Finals.

Dat meldt Apollo via de officiële kanalen. Royé (foto, links) ontbrak al in de verloren duels met Dordrecht (81-95) en Rotterdam (67-52). Nu blijkt dat dus te komen doordat de Amsterdammer in het ziekenhuis werd opgenomen.

Deze week hebben de artsen een succesvolle ablatie uitgevoerd om de hartritmestoringen te verhelpen. Daardoor kan Royé nu beginnen aan zijn herstel. Het zal enkele weken duren voor de basketballer ook daadwerkelijk weer kan beginnen met trainen. Desondanks geeft hij aan opgelucht te zijn met de succesvolle ingreep en weet hij dat hij nu de tijd moet nemen om te kunnen herstellen.

Markusse

Naast Royé moet Apollo het ook al een tijd doen zonder starter Jesse Markusse. Hij viel eerder dit seizoen uit met een voetblessure en komt hoogstwaarschijnlijk dit kalenderjaar niet meer in actie. Hans Logtenberg, technisch bestuurslid van de Amsterdammers, noemt het ontbreken van het tweetal een aderlating. "Zowel Aron als Jesse nemen naast hun skills een berg aan ervaring mee het veld in", zegt hij. "Dat is in een ploeg met veel jonge talenten enorm belangrijk. Zowel in de wedstrijden als op de trainingen en in de kleedkamer."