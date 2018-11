'Floriade valt veel duurder uit voor gemeente Almere'

ALMERE - De organisatie van de Floriade in 2022 dreigt de gemeente Almere op te zadelen met een miljoenentegenvaller. Volgens het college kunnen de kosten van de wereldtuinbouwtentoonstelling oplopen tot 28 miljoen euro, terwijl er 10 miljoen euro is begroot. Dat schrijft het Financieele Dagblad (FD).

Dat komt onder meer doordat Almere de tentoonstelling combineert met een bouwexpo, wat niet gebruikelijk is. Onderdeel daarvan is de aanleg van een nieuwe 'groene' stadswijk met 600 woningen en 60 waterwoningen. Omdat de gemeente de 'stad van de toekomst' tijdens de Floriade wil tonen, moet de beoogde projectontwikkelaar Amvest voor de opening in 2022 ongeveer twee derde van de woningen hebben neergezet.

Uit het bijgestelde ontwikkelingsplan blijkt volgens de krant dat de grondexploitatie de gemeente een tekort van 7 miljoen euro oplevert. Die tegenvaller volgt na eerdere kostenverhogingen, zoals de inhuur van externe adviseurs voor 4,4 miljoen euro en de extra inzet van gemeenteambtenaren voor ruim 7 miljoen euro. Bij elkaar opgeteld komt de begroting hierdoor uit op ruim 28 miljoen euro.

Geheime posten

Een raadscommissie denkt zelfs dat de kosten kunnen oplopen tot 35 miljoen euro omdat enkele 'geheime posten' niet worden meegenomen door het college. Zo kocht de gemeente een wokrestaurant, een campingbedrijf en een jachthoven uit die op het Floriadeterrein stonden. De uitkoop van het restaurant kostte ongeveer 4 miljoen euro. Daarnaast zouden meer gemeentelijke afdelingen zich inzetten voor de Floriade dan de begrote extra inzet van 7 miljoen euro.

Terugverdienen

Remko Schnieders, gemeentelijk programmadirecteur van het evenement, erkent dat de kosten hoger uitvallen maar verwacht dat de uitgaven in een later stadium worden terugverdiend. Dat zegt hij op basis van een onderzoek in opdracht van de gemeente en een bureau voor maatschappelijke vraagstukken.

"Kort samengevat luidt hun advies aan de gemeente: maak je niet druk, de Floriade kost misschien meer, maar het verdienpotentieel in het gebied is vele malen groter," zegt Schnieders tegen het FD.