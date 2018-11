Deel dit artikel:













Gymleraar in Wormer had seks met dronken leerlinge (15) in gymzaal Foto: Shutterstock

WORMER - De 29-jarige gymleraar Nick M. uit Wormer toonde dinsdag voor de rechtbank in Alkmaar spijt voor het feit dat hij seks heeft gehad met een 15-jarige leerlinge. Dat gebeurde juli vorig jaar, in de gymzaal van zijn middelbare school in Wormer. M. stelde dat hij gefaald heeft naar het meisje toe en bood zijn excuses aan.

Het slachtoffer was daar in de rechtszaal niet erg ontvankelijk voor. Het stak haar enorm dat N. heeft verklaard dat seks met iemand die je liefhebt toch heel anders is. "Hij deed het dus alleen voor de seks", zo sprak het meisje verbitterd. Zij heeft 2.500 euro smartengeld geëist. Het moeder van het slachtoffer was ook nog erg boos op de verdachte. Volgens haar heeft de gymleraar haar dochter willens en wetens misbruikt. Op de bewuste avond hebben leraar en leerlinge met elkaar afgesproken in de gymzaal van de school. Chips en sterke drank

Volgens M. was het de bedoeling om samen te sporten en daarna wat te eten. Hij had zelf chips en sterke drank meegenomen. Die drank vloeide rijkelijk. Het meisje werd dronken en moest overgeven. Daarna kwam het tot seks. De leerlinge heeft bij de politie gezegd dat ze het wel spannend vond en vrijwillig heeft meegedaan. Nadat de moeder van een vriendin het feit ter ore was gekomen, werd de school op de hoogte gesteld. Passie als sportleraar

Nick M. zei gisteren bang te zijn dat hij nooit meer zijn passie als sportleraar zal kunnen uitoefenen. Als hij een strafblad krijgt, kan hij een baan als gymleraar wel vergeten. Advocaat Torny vroeg de rechtbank daar nadrukkelijk rekening mee te houden. Lees ook: Misbruikers mogen van rechter vaak nog met kinderen blijven werken De officier van justitie vond het niet nodig om een onvoorwaardelijke gevangenisstraf te eisen. Zij hield het op een werkstraf van 200 uur en een celstraf van vier maanden, maar dan bijna helemaal voorwaardelijk. De rechtbank doet 20 november uitspraak. 💬 Whatsapp ons!

