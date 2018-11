Deel dit artikel:













Aantal oplaadpunten elektrische auto's verdrievoudigd Foto: shutterstock

ALMERE - In vier jaar tijd is het aantal oplaadpunten voor elektrische auto's verdrievoudigd. Momenteel telt Nederland meer dan 40.000 laadlocaties. In juni dit jaar waren dat er nog ruim 32.000.

Ook het aantal elektrische auto's steeg in die periode flink tot meer dan 132.000. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor het Wegverkeer en Oplaadpalen.nl. In de Metropoolregio zijn in Almere de meeste elektrische auto’s geregistreerd: ruim 17.000. Ook het aantal laadpunten in Almere is hoog. Voor iedere stekkerauto zijn er gemiddeld 38 laadpunten. Dat in Almere veel elektrische auto zijn geregistreerd, komt doordat ook auto’s van leasemaatschappijen zijn meegeteld. Het grootste gedeelte van het wagenpark in Flevoland bestaat namelijk uit huurauto’s. In Amsterdam zijn er ruim 6000 elektrische auto's geregistreerd en zijn er bijna 4000 publieke laadpunten. Kijk hier voor het aantal elektische auto's en laadpunten in uw gemeente.