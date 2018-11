Zaandammer Dick Dekker krijgt erepenning voor inzet 'Zaanse samenleving'

ZAANSTAD - Ondernemer Dick Dekker heeft uit handen van Gerard Ram, locoburgemeester van de gemeente Zaanstad, een erepenning gekregen. De Zaandammer kreeg bijzondere gemeentelijke onderscheiding voor zijn maatschappelijke initiatieven, waaronder (Z)aan de Wandel: een evenement om geld in te zamelen voor de strijd tegen borstkanker.

Dekker ontving de prijs tijdens de dertigste Zaanse Ondernemersdag in het Zaantheater. Ram zei in zijn toespraak dat Dekker geroemd wordt "door zijn kracht om mensen samen te brengen voor een hoger, Zaans doel". "Het is een enorme kracht van jou om juist krachten in ánderen los te maken", aldus de locoburgemeester.

Lees ook: Honderden lopers halen geld op in strijd voor borstkanker

Afgelopen september werd het wandelevenement (Z)aan de Wandel georganiseerd. In totaal werd er door 3.000 deelnemers 70.000 euro opgehaald.

Bekijk hieronder de video die NH Nieuws eerder maakte over (Z)aan de Wandel