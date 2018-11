Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Meisje (10) urenlang vermist in Huizen Foto: Shutterstock

HUIZEN - Een 10-jarig meisje is gistermiddag en -avond enige tijd zoek geweest in Huizen. Het meisje was voor het laatst gezien in de omgeving van de Loefzij.

In een poging haar te zoeken, plaatste de politie Huizen rond 19.00 uur een bericht op Facebook. Ze was toen al zo'n twee uur vermist. Wie iets wist over waar het meisje mogelijk was, werd gevraagd met het alarmnummer 112 te bellen. Hereniging

Het bericht werd massaal gedeeld op Facebook. Honderden mensen hielpen online mee met de zoekactie. Na een uur kwam er goed bericht: het meisje is weer terecht. Lees ook: Vader IJmuidens 112-stalkertje Ivo (5) meldt zich bij politie: 'Zoontje gebruikte oude mobiel' "Bedankt voor het massale delen! Het meisje is weer terecht en herenigd met haar ouders", schrijft de politie. Of het meisje dankzij een tip van een Facebookgebruiker is teruggevonden, is niet duidelijk. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003