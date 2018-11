Zesentwintigste autobrand in Amsterdam-Noord: politie vindt aansteker

AMSTERDAM - Er is vannacht opnieuw een auto in vlammen opgegaan in Amsterdam-Noord. Dat gebeurde op het parkeerterrein van winkelcentrum De Bongerd.

Getuigen waarschuwden de brandweer rond 1.00 uur 's nachts. De brandweer kwam snel ter plaatse, maar kon de auto niet redden. Omdat de wagen niet naast andere auto's geparkeerd stond, bleef de schade beperkt.

Nummer 26

Zoals vaker is er het vermoeden van brandstichting. Verder onderzoek moet dat uitwijzen. Naast de auto is een aansteker gevonden.

Het is de 26ste autobrand in Noord dit jaar. Nog geen drie dagen geleden vlogen twee auto's in brand aan de Reizigersweg.

Slotermeer

Het was overigens niet de enige autobrand vannacht in Amsterdam. In de wijk Slotermeer ging ook een auto in vlammen op.