Wegen en dijken vanaf volgend jaar zo goed als plasticvrij

NOORD-HOLLAND - Grond en bagger dat wordt gebruikt bij de aanleg van wegen en dijken moet vanaf 2019 bijna volledig plasticvrij zijn. Nu mag er nog 20 procent plastic in zitten.

Het AD schrijft dat staatssecretaris Stientje van Veldhoven deze maatregelen woensdag bekend gaat maken. Van Veldhoven geeft op deze manier invulling aan een plan uit het regeerakkoord.



'Alleen sporadisch'

De regering wil eigenlijk dat er geen plastic meer in de grond zit, maar omdat nul procent bijna onmogelijk is, houdt de staatssecretaris het erop dat er sporadisch plastic in de grond mag zitten.

Vandaag wordt ook bekend dat Van Veldhoven samen met minister Van Nieuwenhuizen de plasticsoep in zee aan gaat pakken. Die wordt deels veroorzaakt door plastics dat door rivieren wordt meegevoerd.