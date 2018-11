Deel dit artikel:













Brug in centrum Amsterdam afgesloten door verzakkende straatstenen Foto: Inter Visual Studio

AMSTERDAM - (AT5) Straatstenen van een brug in de Lijnbaansgracht in het centrum van Amsterdam zijn door een onbekende oorzaak enkele centimeters verzakt. De brug is afgezet, verkeer kan er niet overheen.

Ook boten kunnen er niet onderdoor varen. Waternet, de verantwoordelijke organisatie voor de bruggen en grachten in Amsterdam, voert een inspectie uit. De brug blijft voorlopig dicht. Niet voor het eerst

Het is niet voor het eerst dat een brug in Amsterdam moet worden gesloten vanwege problemen. In maart van dit jaar faalden drie bruggen voor de veiligheidstest van de gemeente. De oudste afgekeurde brug stamde toen uit het jaar 1600 en was net als de meeste bruggen in het centrum niet berekend op zwaar vrachtverkeer. 💬 Whatsapp ons!

