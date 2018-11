Deel dit artikel:













Agressief duo laat man (52) bewusteloos achter in Zaandam

ZAANDAM - De politie is op zoek naar een jonge man en een vrouw die in januari een 52-jarige man zwaar mishandeld hebben bij een flat aan de Vermiljoenweg in Zaandam. Het duo sloeg de man bewusteloos en lieten hem vervolgens hulpeloos achter. De politie heeft beelden van de daders verspreid via het tv-programma Opsporing Verzocht.

Het slachtoffer stond in het portiek van de flat te wachten op een vriend, toen hij merkte dat naast hem twee mannen en een vrouw ruzie hadden met een andere vrouw in een auto. Toen hij de kemphanen aansprak met "doe eens rustig, er is al genoeg ellende in de wereld" keerden de daders die in de video te zien zijn zich tegen hem. Eerst rijdt de vrouw met haar fiets tegen hem aan, vervolgens slaat de man hem met één klap knock-out. Het slachtoffer blijft bewusteloos achter, waarna het stel snel wegfietst. Iets later keren ze nog kort terug, mogelijk om te zien of de man nog leeft. Als hij niet reageert, vertrekken ze weer. Bekijk het fragment hier:

De politie roept mensen op om contact op te nemen als ze de man en/of vrouw herkennen of meer weten over deze mishandeling.