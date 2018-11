Geschrokken reacties op plan voor supermarkt op plek Bison Bowling

HAARLEM - Haarlemmers reageren geschrokken op het plan om een supermarkt op de plek van Bison Bowling te bouwen. Volgens de bedrijfsleider van de bowlingbaan zal het echter niet zo'n vaart zal lopen.

De verkoop van de bowlingbaan was al eerder bekend, daarom is bedrijfsleider Marco Nederstigt verbaasd over de heftige reacties vandaag. "We zijn vooral verrast", vertelt hij aan NH Nieuws. "Dit terwijl het in 2017 ook al op de voorpagina van het Haarlems Dagblad heeft gestaan. Het loopt ook allemaal zo'n vaart niet. We zitten in ieder geval nog tot de zomer van 2020 op de Orionweg."

Ondanks dat de verhuizing pas over twee jaar gaat gebeuren grijpt het veel mensen aan. Op Facebook kan het nieuws op meer dan 1000 reacties rekenen. Mensen op straat houdt het verhuizen van de bowlingbaan ook bezig. "Ja jammer", vertelt een buurtbewoonster. "Het is wel een begrip in de buurt".

Te oud gebouw

De bowlingbaan moest wel verhuizen, het huidige pand is te oud."Het pand is 50 jaar oud", vertelt bedrijfsleider Marco Nederstigt. "Dus de keuze is, of volledige renovatie waarbij het volledige pand tegen de vlakte moet en daar dus nieuwbouw realiseren." Of optie twee: "Verkopen en op een nieuwe locatie nieuwbouw te realiseren".

Want het bowlingcentrum is geliefd. "Het is altijd gezellig hierzo", vertelt een ouder echtpaar. "Een hele gezellige groep. Ik denk dat wij al tussen de 5 en 10 jaar hier komen."

Positieve reactie

Niet iedereen reageert negatief op het nieuws dat er een supermarkt komt. "Prima", vertelt een voorbijganger. "Voor mij is het wel gunstig."