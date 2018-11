Nieuw huis voor Egmonder Pinck: "Het is een enorme ruimte geworden"

EGMOND AAN ZEE - Nog een paar dagen en dan wordt het nieuwe thuis van het historische vissersschip de 'Egmonder Pinck' geopend. Samen met de KNRM en de Egmondse Reddingsbrigade woont de Pinck voortaan onder één dak: in het Maritiem Centrum Egmond.

Jarenlang huisde de Egmonder Pinck in een enigszins vervallen loods aan de Werf in Egmond aan Zee, met naast zich het boothuis van de KNRM. Toen twaalf jaar geleden het plan ontstond om op deze locatie een 'nautische driehoek' te creëren, deed de Pinck graag mee.

Kapitaal

Via fondsenwerving en donateurs werd door de vrijwilligers van de KNRM, Reddingsbrigade en de Pinck voldoende startkapitaal gevonden om het plan uit te voeren. Daarmee was het Maritiem Centrum Egmond uiteindelijk een feit en werd een jaar geleden begonnen met de sloop van de loods en een deel van het boothuis, en volgde daarna de bouw.

Lees ook: Egmondse redders onder één dak: "Uniek in Nederland"

Voor de Pinck en haar vrijwilligers betekent de nieuwbouw een flinke vooruitgang: "Het is een enorme ruimte geworden", vertelt Jan Sander van de Stiching Egmonder Pinck. "Het blijft natuurlijk een werkplaats, maar er is nu wel meer plek voor de historie. We hebben bijvoorbeeld een tijdlijn gemaakt met aandacht voor de vroegere visserij."

Open dag

Komende zaterdag wordt het Maritiem Centrum Egmond geopend. In de middag houden de drie huisgenoten open dag. Iederen die de nieuwbouw met eigen ogen wil zien is vanaf 13.30 uur van harte welkom op de Werf.