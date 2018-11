Deel dit artikel:













Auto in sloot Enkhuizen: behulpzame voorbijganger glijdt ook het water in Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

ENKHUIZEN - Een behulpzame automobilist zag zijn reddingspoging vanavond letterlijk en figuurlijk in het water vallen. De man spotte op de Oosterdijk in Enkhuizen een auto in de sloot en parkeerde zijn eigen voertuig in de berm om te helpen, maar tot zijn grote schrik rolde ook zijn eigen bolide het water in.

Zijn symphatieke actie bleek ook nog eens overbodig, want "er is niemand aangetroffen in de auto", aldus de politie. Het voertuig bleek leeg te zijn. Lees ook: 'Behulpzame' bestuurder keert op snelweg voor auto met panne De politie onderzoekt nu wie en waarom de bestuurder de plek heeft verlaten. Allebei de te water geraakte auto's moesten worden weggesleept.

