Robin (10) wil als nieuwe ambassadeur een talentenjacht voor gehandicapten

HAARLEMMERMEER - Als kersverse ambassadeur van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) heeft de tienjarige Robin een missie: een voorbeeld zijn voor ándere gehandicapte kinderen. Daarom wil ze met een speciale talentenjacht ook de dromen van anderen helpen waar te maken. "Ik had óók nooit gedacht dat ik beroemd zou worden."

Het leven van de 10-jarige Robin uit Badhoevedorp is anders dan dat van haar leeftijdsgenootjes. Ze heeft het Pfeiffer-syndroom, een zeldzame afwijking aan de schedel. Ze werd doof geboren en kan moeilijk ademen, dus een potje voetballen, zit er niet in. "Ik mag niet op mijn hoofd vallen, of een bal tegen mijn hoofd krijgen", vertelt ze. "Dan kan ik een hartstilstand krijgen."

'Voorbeeld voor andere kinderen'

In tegenstelling tot wat mensen soms denken, is er met haar hersenen niets mis. Hoewel ze moeilijk praat, is ze verbaal heel sterk. Afgelopen weekend werd ze gekozen tot ambassadeur van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind nadat ze een speech hield. "Ik wil een voorbeeld zijn voor kinderen", vertelt ze. "Alle kinderen zijn gewoon gelijk." Dat dit niet altijd vanzelfsprekend is, heeft ze zelf ook ervaren. Zelfs op haar speciale school met alleen maar gehandicapte kinderen werd ze gepest en buitengesloten.

Het ambassadeurschap is voor Robin een droom die uitkomt. "Ik had ervan gedroomd dat ik ooit een keer beroemd zou worden, maar had niet gedacht dat die droom ook zou uitkomen", zegt ze stralend. Toen ze zaterdag het nieuws hoorde, deed ze dan ook letterlijk een vreugdedansje op het podium.

Talentenjacht

Ze wil ook dat andere kinderen hun dromen gaan najagen. Daarom heeft ze een speciale wens. "Ik wil een talentenjacht, omdat gehandicapte kinderen daar normaal niet aan mee kunnen doen", vertelt ze. "Ik had me ingeschreven bij Kinderen voor Kinderen, maar kwam niet door de eerste ronde omdat ik gehandicapt ben."

Ze hoopt dat andere beroemde mensen haar gaan helpen bij het realiseren van de talentenshow. "Zoals Douwe Bob of Ali B bijvoorbeeld. Ik wil hen vragen om aan het gehandicapte kind te denken. Dan kan je misschien de kinderen ietsje blijer maken."

Missie

Een jongedame met een missie. Robin gáát er voor: "Ik ga er alles aan doen om het voor elkaar te krijgen!", zegt ze vastberaden.