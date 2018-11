Tiny Houseboat verovert de Loosdrechtse Plassen: gat in de markt

LOOSDRECHT - De Loosdrechtse Plassen hebben er een nieuw fenomeen bij. Sinds kort kan je overnachten op een Tiny Houseboat en dat spreekt veel mensen aan. Dick Luitjes uit Nijkerk bouwt ze en leverde vorige week het eerste varende mini-huisje af bij een ondernemer, die ze verhuurt aan toeristen.

Het is geen woonboot, maar een boot. En daarom mag je de Tiny Houseboat overal aanleggen waar je ook met de boot mag aanleggen. "Het idee is: je gaat varen en neemt je hele huis mee, alle luxe heb je bij je. En je vaart de vrijheid tegemoet", vertelt Dick Luitjes trots.

De boot beschikt over een douche, wc, keuken, zonne-energie, centrale verwarming, een dakterras en vier slaapplekken. Luitjes kwam op het idee, toen hij zelf naar een alternatief voor zijn 'kruisertje' zocht. "Ik had vroeger zelf een kruisertje van negen meter, dat was 'kramperen'. Het was allemaal klein en niet luxe", vertelt Luitjes aan NH Nieuws. Nadat hij zijn eerste boot klaar had, merkte hij dat er veel vraag naar was. Inmiddels bouwt hij al aan zijn vijfde Tiny Houseboat en verdient hij er zijn brood mee.

40.000 euro

Om wildgroei te voorkomen worden er bijna geen ligplaatsen voor woonboten meer verleend. De Tiny Houseboat omzeilt deze regels doordat het een 'varend' schip is, en is daarmee een gat in de markt. Wel moet je flink in de buidel tasten, want voor de meest simpele versie betaal je bij Luitjes al snel 40.000 euro.