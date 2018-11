Latin Village kondigt voorbarig extra festivaldag aan, want toestemming ontbreekt nog

VELSERBROEK - Muziekfestival Latin Village kondigde vandaag aan dat de komende editie voor het eerst geen dag, maar een heel weekend gaat duren. Uit een reactie van de gemeente Velsen blijkt echter dat de organisatie van het festival hier nog helemaal geen toestemming voor heeft gekregen.

Het festival staat gepland voor zaterdag 17 en 18 augustus 2019 op het festival terrein van Spaarnwoude, wat naast het dorp Velserbroek ligt. Onder het Facebook-bericht van de organisatie zijn veel enthousiaste reacties te lezen.

'Er is nog geen toestemming'

Bij navraag bij Gemeente Velsen blijkt dat de stemming daar minder enthousiast is over de verlenging van het festival. Woordvoerder Leonie van der Linden van de gemeente Velsen laat aan NH Nieuws weten dat ze 'ontstemt en verrast' zijn over het bericht van Latin Village. "Het festival loopt daarmee op de muziek vooruit. Het college kent de wens, maar er is nog geen toestemming."

Zij laat weten dat twee wethouders en de burgemeester, die verantwoordelijk is voor de openbare orde en veiligheid, eerst nog het gesprek met de organisatie moeten voeren. Een belangrijk onderwerp is hierbij de overlast van vorig jaar bij Latin Village.

Overlast

Toentertijd kwamen er verschillende klachten binnen bij NH Nieuws van buurtbewoners over het gedrag van de bezoekers van Latin Village. Zo klaagden verschillende personen over wildplassen, foutgeparkeerde auto's en dronken festivalgangers in het dorp.

Het lijkt er dus op dat het bericht dat Latin Village vandaag naar buiten bracht nog erg voorbarig is. De gemeente Velsen laat weten dat in de maanden november en december alle verzoeken voor evenementen in de regio geïnventariseerd en beoordeeld worden door gemeente, politie, hulpdiensten en de Veiligheidsregio.

'Geen vanzelfsprekendheid'

Dit betekent dat er op dit tijdstip nog geen vergunningen verstrekt zijn en dus ook niet voor Latin Village. Daarbij wil de gemeente nog benadrukken "dat het verlenen van een vergunning geen vanzelfsprekendheid is". Tenslotte sluit woordvoerder Leonie van der Linden af: "Dit is ook aan de organisatie meegedeeld, die tot onze teleurstelling toch dit bericht naar buiten heeft gebracht."