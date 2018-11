Overvallen, fatale schoten en een steekpartij: jaren van geweld bij Amsterdamse winkel

AMSTERDAM - (AT5) Avondwinkel La Nuit in Noord werd afgelopen nacht voor de zoveelste keer overvallen. Vermoedelijk werden de eigenaar en zijn vrouw door de overvallers neergestoken. De winkel aan de Waddenweg kent een lange geschiedenis van overvallen: een overzicht.

In 2006 al was het raak in La Nuit. De toenmalige eigenaar Erkan Yildiz werd overvallen. Toen de zwager van Yildiz achter de overvaller aanging, werd hij in zijn voet geschoten. De man kwam er relatief goed vanaf.

Gouden ketting

Een paar maanden later, in 2007, ging het wel goed mis en werd Yildiz zelf doodgeschoten door overvallers. Tijdens een rechtszaak bleek dat de daders uit waren op zijn gouden ketting.

Lees ook: Neergestoken vrouw (51) in Amsterdamse avondwinkel probeerde man (55) te beschermen

Ook in de jaren daarna werd La Nuit vaker overvallen. Nadat een kind in de zaak bedreigd werd met een mes, vroeg de VVD Noord om cameratoezicht, maar dat kwam er uiteindelijk niet. De volgende overval kwam wel weer. Bekijk de reportage die AT5 maakte over het geweld rond La Nuit.