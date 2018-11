Minister acht terugkeer stint op weg mogelijk: fabrikant trekt faillissement in

NOORD-HOLLAND - Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) "acht het zeer wel mogelijk dat een vorm van de stint" weer gaat rondrijden. Maar dan moet die wel veilig zijn, benadrukte de bewindsvrouw in de Tweede Kamer. Op basis van "dat sprankje hoop" heeft de fabrikant van de Stint besloten zijn faillissementsaanvraag in te trekken.

Edwin Renzen wacht na overleg met zijn advocaat eerst de lopende procedures over de elektrische bolderkar af. Dat laat hij dinsdagavond weten aan RTV Utrecht. "Het hoeft nog niet over te zijn. Er is geen geldschieter, maar wel veel aanbiedingen." Als de situatie zo blijft zoals hij is, sluit Renzen een nieuwe faillissementsaanvraag niet uit.

Onderzoek

De elektrische bolderkar mag sinds 1 oktober niet meer op de weg na een ongeval in Oss waarbij vier kinderen het leven verloren. TNO doet nu onderzoek naar de veiligheid van het voertuig. Dat onderzoek moet rond de jaarwisseling klaar zijn. Er rijden rond de 3500 stints rond, vooral in de kinderopvang.

Door de schorsing van de elektrische bolderkar zijn veel kinderdagverblijven in problemen gekomen. Zij moeten vervangend vervoer regelen. Op 15 november gaat het ministerie met de branche van de kinderdagverblijven overleggen om te bezien of er hulp kan worden geboden.

Toezicht

De stint kon jarenlang zonder toezicht rondrijden. Dat zal veranderen. Van Nieuwenhuizen wil de toelating en toezicht op dit soort voertuigen die vallen onder de categorie bijzondere bromfietsen opnieuw onder de loep nemen. Ze heeft daarvoor al opdracht gegeven. Mogelijk komen er tijdelijk nieuwe regels.

De minister haalde de stint van de weg toen uit eerste onderzoek bleek dat er potentiële veiligheidsrisico's waren en de veranderingen aan het voertuig waren uitgevoerd die niet aan het ministerie waren gemeld. De fabrikant heeft onlangs nieuwe informatie over aanpassing van de stint doorgegeven. Die informatie kan mogelijk helpen bij het versnellen van het TNO-onderzoek.

Informeren

Een deel van de oppositie vindt dat de Kamer onvolledig is geïnformeerd. De minister herhaalde dat ze de Kamer achteraf gezien beter had kunnen informeren over een proces-verbaal van een stint-probleem van een kinderdagverblijf in Amsterdam, maar herhaalde dat de kwestie geen "cruciale rol" speelde in haar besluit om de stint te schorsen.