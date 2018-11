Amsterdammer (77) krijgt vier jaar cel voor misbruik vier Thaise kinderen

AMSTERDAM - (AT5) Een 77-jarige Amsterdammer heeft een gevangenisstraf van vier jaar gekregen voor ontucht met vier meisjes in Thailand en op de Filipijnen. De meisjes waren dertien en veertien jaar oud. Ook is de man schuldig bevonden aan het maken van kinderporno doordat hij zelf foto's en video's maakte.

Van de vier jaar celstraf, zijn er twee jaar voorwaardelijk. Ook moet de man elk slachtoffer tweeduizend euro betalen.

De man liep op 31 mei vorig jaar tegen lamp toen hij vanuit Thailand aankwam op Schiphol. De douane ontdekte dat hij in het bezit was van kinderporno. Na verder onderzoek bleek dat hij meerdere kinderen had misbruikt. De man had honderden foto's en video's in zijn bezit die voor een groot deel door hemzelf waren gemaakt. Op zijn computer werden ook meer dan zevenhonderd foto's en films met dierenporno gevonden.

Schaamteloos

Volgens de rechter profiteerde de man schaamteloos van de 'grote armoede van zijn slachtoffers en hun families'. "De meisjes lieten de ontuchtige handelingen toe omdat de man daarvoor een relatief klein bedrag betaalde. Daarmee konden zij zichzelf en hun familie van het hoognodige voorzien."

De man woonde sinds 2008 in Thailand. Hij heeft een proeftijd van tien jaar gekregen. Die lange tijd is volgens de rechter noodzakelijk omdat hij in het verleden meerdere keren voor vergelijkbare feiten is veroordeeld. De man ziet volgens de rechter niet in dat hij onjuist heeft gehandeld. Ook weigert hij mee te werken aan iedere vorm van behandeling.