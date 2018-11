Deel dit artikel:













Bouw begonnen van woonwijk zonder gasaansluiting in Heemstede Foto: Hoorne Vastgoed

HEEMSTEDE - In Heemstede is vanmiddag de bouw begonnen van een energieneutrale woonwijk zonder gasaansluiting. De energie in de woningen in de Slottuin wordt grotendeels opgewekt op het terrein zelf met dank aan warmte- en koudeopslag.

Een warmtepomp, die werkt op zonne-energie, zorgt bijvoorbeeld voor warm water. Deze pomp is in de huizen met de warmtethermostaat te bedienen. Radiatoren en warme luchtstromen zijn ook verleden tijd voor de bewoners. Zelfs de energie die nodig was om de bouw officieel te laten beginnen, kwam vanmiddag van natuurlijke hulpbronnen: zeven mobiele windmolens waren geplaatst rond het bouwterrein aan de Cruquiusweg. Dit is op het voormalige terrein van het Nova College. In de wijk komen onder meer huurappartementen en zorgwoningen.