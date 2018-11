Renovatie 143 sociale huurwoningen Aagtendorp klaar

BEVERWIJK - De bewoners hebben er maanden naar uitgekeken, maar vrijdag is het zover. Dan wordt het totaal gerenoveerde Sint Aagtendorp in Beverwijk geopend.

Er wordt nog druk geschilderd, er ligt nog wat zwerfvuil en de afvalcontainers staan er nog. Toch is het de bedoeling dat alles er vrijdag netjes uitziet als wethouder Sergio Ferraro om 16.00 uur de verduurzaming van de 143 huizen officieel gereed verklaard.

Sint Maarten-tocht

Daarna zijn er optredens. Zondag is er de hele dag rommelmarkt in de straatjes van het vernieuwde Aagtendorp en het feest wordt zondag afgesloten met de traditionele Sint Maarten-tocht van de kinderen uit de buurt.

De bewoners van de sociale huurwoningen van Pré Wonen hebben een tijdje in de troep gezeten. Maar het is de moeite waard geweest. Niet alleen zijn hun woningen geïsoleerd, ook hebben de gevels een metamorfose ondergaan. Het karakteristieke geel, waar het de bijnaam 'het gele dorp' aan dankte, is vervangen door grijs.

Trots

Ans van den Elzen is trots op de geslaagde renovatie van 'haar' buurtje, die bijna honderd jaar oud is maar na de opknapbeurt weer uitermate vitaal. "Het is geweldig geworden. We zijn heel gelukkig."