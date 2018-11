Egmondse redders onder één dak: "Uniek in Nederland"

EGMOND AAN ZEE - De KNRM en de Egmondse Reddingsbrigade gaan samenwonen. Dat doen ze mét de Egmonder Pinck, het historische vissersschip, in een nieuw pand. Het oude boothuis van de KNRM en de loods van de Pinck zijn daarvoor grotendeels gesloopt. Komende zaterdag wordt het zogenoemde 'Maritiem Centrum Egmond' geopend.

Al twaalf jaar worden er plannen gemaakt voor het 'Maritiem Centrum Egmond'. De plek waar én de KNRM Egmond én de plaatselijke Reddingsbrigade én de Egmonder Pinck samen onderdak vinden. Vooral het 'samenwonen' van de twee redders is bijzonder te noemen.

"Dat is uniek in Nederland", stelt Henk Biesboer van de KNRM. "De KNRM en de Reddingsbrigade onder één dak. Dat is nergens nog gelukt." Waar in andere plaatsen de twee instanties nog wel eens in elkaars vaarwater kunnen zitten, zoeken ze in Egmond aan Zee elkaar juist op.

Centrale locatie

Ook de Egmondse Reddingsbrigade is trots op de intensievere samenwerking en ziet grote voordelen: "We hadden vroeger twee ruimtes in het dorp. Nu hebben we alles op een centrale locatie, dichtbij het strand. Dat komt ten goede aan de hulpverlening."

"We kunnen vanuit één onderkomen de aard van de assistentie beter afstemmen op de melding. Uiteindelijk zorgt dat voor meer veiligheid", voegt Biesboer toe. En niet onbelangrijk: "We besparen ook op de kosten."

Pinck

De Egmondse redders delen dus hun ruimtes. De Pinck deelt alleen hetzelfde dak. Jarenlang zaten ze in een oude loods naast de KNRM. "Dit is op alle fronten beter", vindt Jan Sander van de Pinck. "We hebben een prachtige stalling en werkplaats. Zelfs iets ruimer dan de vorige, zodat we meer van de historie kunnen laten zien."

Aankomende zaterdag wordt het 'Maritiem Centrum Egmond' officieel geopend. Aansluitend begint om 13.30 uur een open dag voor iedereen die zelf wil rondneuzen in het nieuwe onderkomen van de drie.