Slecht scorend ziekenhuis Tergooi is er financieel bijna bovenop

HILVERSUM - Scoorde het ziekenhuis Tergooi over vorig jaar nog slecht in de financiële stresstest van onderzoeksbureau BDO, in 2018 ziet de jaarrekening er florissanter uit. Het ziekenhuis lijkt het jaar af te sluiten met een winst van vijf miljoen euro.

Uit de kwartaalcijfers blijkt dat het ziekenhuis het derde kwartaal met bijna vijf ton in de plus heeft afgesloten. Dat betekent over heel 2018 een uiteindelijke winst van ruim vijf miljoen euro, berekende de Gooi en Eembode.

Het is opvallend dat het ziekenhuis nu in de positieve cijfers staat, aangezien het vorig jaar minder goed ging. Toch valt het volgens Den Hollander wel te verklaren, zei voorzitter Hans den Hollander van de raad van bestuur eerder tegen NH Nieuws: "We wisten al dat 2017 financieel gezien een slecht jaar was. Belangrijkste reden is dat we toen een nieuw ICT-systeem in gebruik hebben genomen."

Ook het personeelstekort speelde het Gooise ziekenhuis parten, want net als bij het vorige maand failliet gegane MC Slotervaart heeft Tergooi moeite met het vinden van personeel. "Het inhuren van mensen die niet in loondienst zijn, heeft op jaarbasis ruim een miljoen meer gekost dan vooraf was begroot", vertelde de bestuursvoorzitter eerder aan NH Nieuws. "Bovendien hebben we in het verleden te weinig mensen opgeleid. Dat moeten we zien in te halen."

De omslag komt volgens hem door onder meer besparingsmaatregelen, een andere instelling bij het personeel en een verhoging van de productie. Daarnaast komt de groei door nagekomen inkomsten van zorg die in 2017 is geleverd. "Hoewel de noodzaak om tot structurele resultaatverbetering te komen absoluut blijft bestaan, zijn we op de goede weg. Maar we moeten strikt vast blijven houden aan deze koers", zo zegt hij tegen de Gooi en Eembode.