Geliefd gedicht moet wijken voor deur: "Het is een schande"

NAARDEN - Het gedicht van Jana Beranová dat op een muur aan het Kerkpad in Naarden-Vesting stond, is niet meer. In plaats daarvan is er - tot verbazing van velen - een deuropening verschenen.

Het gedicht van de Tsjechisch-Nederlandse dichteres stond zowel in het Tsjechisch als in het Nederlands op de muur. Het maakte onderdeel uit van de 16 muurgedichten in Naarden, maar moest gisteren ineens wijken. "Het is jammer. Heel jammer", zegt Peter Senf van Vereniging Vestingstad Naarden.

Schande

Hij voegt daar aan toe: "Het is een schande dat de gemeente daar niet attenter op is geweest." Senf wijdt dat aan het feit dat de gemeente groter is geworden sinds de fusie met Muiden en Bussum. Er is volgens hem afgesproken dat er voor het verwijderen van een gedicht speciale toestemming nodig was.



Ook de initiatiefneemster van de gedichten in Naarden-Vesting, Hein Groen, wist niet wat ze zag: "De letters lagen als brokstukken in de container. Het was afschuwelijk om te zien. Het zag er echt als een verminking uit, die ons totaal overviel." In 2014 is het bewuste gedicht onthuld door de Tsjechische ambassadeur. Volgens haar krijgen de gedichten veel aandacht, ook van Tsjechische toeristen.

Deuren belangrijker

Een toevallig passerende Tsjechische toerist, die ooit zelf als vluchteling naar Nederland kwam, heeft er zo zijn eigen gedachte over. "Ik vind het jammer voor het gedicht, want de deur is echt lelijk." Maar volgens hem is dat de nieuwe realiteit, want zo zegt hij poëtisch: "deuren zijn kennelijk belangrijker dan gedichten".

De gemeente Gooise Meren laat weten het verdwijnen van het gedicht jammer te vinden, maar ze hebben er verschillende keren over gesproken en er is toestemming verleend. "Wat betreft het gedicht is toen beoordeeld dat het zeker van positieve waarde is, maar niet van historische waarde."



Bezwaar

Volgens Hein Groen echter was de periode van 6 weken dat inwoners bezwaar kunnen aantekenen nog niet voorbij. Ze heeft alsnog een bezwaar ingediend. Volgens haar is er te vroeg begonnen met breken.

De nieuwe eigenaar heeft kennelijk lucht gekregen van de commotie. Hij heeft op een ander deel van de muur twee A4’tjes met de tekst van het gedicht geplakt en onderaan doet hij de belofte dat het gedicht daar opnieuw wordt geplaatst. Hein en Peter hebben nog hun twijfels of het gedicht wel past tussen een lantaarnpaal en regenpijp. "Eerst zien, dan geloven."