Huizer (47) aangehouden voor het oplichten van tenminste 14 mensen Foto: ANP / Jerry Lampen

HUIZEN - Een 47-jarige man uit Huizen is gisterochtend in een woning in Den Haag aangehouden voor het oplichten van tenminste veertien mensen. Zijn 29-jarige vriendin en handlanger is tegelijkertijd gearresteerd.

De Huizer zou met mooie, en geloofwaardige, verhalen zijn slachtoffers financieel om de tuin hebben geleid. Zo liet hij bijvoorbeeld telefoonabonnementen afsluiten of verhuurde hij huizen die niet bestonden. Er zijn bij de recherche veertien aangiftes binnengekomen van oplichting en verduistering, maar de politie sluit niet uit dat er meer slachtoffers zijn. Lees ook: Politie waarschuwt IJmuidenaren voor klusjesmannen 'met hoge nood' Er is in de woning van het stel een huiszoeking gedaan. De districtsrecherche Den Haag West roept mensen op die denken ook slachtoffer te zijn geworden van deze man contact op te nemen met de politie via 0900-8844. 💬 Whatsapp ons!

